Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti: Sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş daha küçük olan Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

"BÜTÜN EŞLERMİ ALDATTIM"

Erbil, katıldığı programda geçmiş evlilikleriyle ilgili yıllar sonra samimi itiraflarda bulunmuştu. Ünlü şovmen, yaptığı hataları kabul ederek, "Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür diliyorum. Ama bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temiz bir insandı. Keşke onu bırakmasaydım" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şovmenin "Keşke onu bırakmasaydım" ifadesiyle 2001'de evlendiği eski eşi Sedef Altuntaş'a atıfta bulunduğu iddia edilmişti.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NÜKSETTİ

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Erbil'in sağlık durumuyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Daha önce 'kaçış sendromu' ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in hastalığı nüksetti.

EVİNE DOKTOR ÇAĞRILDI

Erbil'in programa birkaç saat kala vertigo nedeniyle programa katılamayacağını bildirdi. Ünlü ismin evine doktor çağrıldı.

MEHMET ALİ ERBİL'iN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şovmenin muayenesinin ardından evinde istirahat ettiği öğrenildi.

'KAÇIŞ SENDROMU' HASTALIĞI NEDİR?

Kaçış sendromu oldukça nadir görülen ve kanın plazma kısmının büyük bir bölümünün çevre dokulardaki boşluklar ya da kas dokusunun içi gibi bölümlere doğru damar dışına kaçtığı ataklarla karakterize bir hastalıktır. Bu ataklar sonucunda kişinin kan basıncında ani bir düşme meydana gelir ve oluşan şok durumu tedavi edilmezse durum, önce organ yetmezliği ardından ölüm ile sonuçlanabilir.

Bu rahatsızlık, septik şok gibi ağır enfeksiyon tabloları veya anafilaktik şok gibi ağır seyirli alerjik reaksiyonlar ile benzer özellik gösterebilir. Bu nedenle kaçış sendromu ve bu benzer durumların ayrımının yapılması oldukça önemlidir.