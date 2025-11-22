'Dünyada 13 vaka var' demişti: Mehmet Ali Erbil'in yakanlandığı 'kaçış sendromu'nun tedavisi var mı?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Esra Ezmeci'nin programında yaptığı açıklamalarla, uzun yıllardır mücadele ettiği ve nadirliğiyle dikkat çeken hastalığını bir kez daha gündeme taşımıştı. Erbil, hastalığı için "Dünyada 13 vaka var" ifadesini kullanarak hastalığın ciddiyetini vurgulamıştı. Peki, bu denli nadir görülen ve hayatı tehdit eden "Kaçış Sendromu" nedir ve kesin bir tedavisi mevcut mu?
68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, dün akşam evinde aniden rahatsızlandı. Yaşadığı ani rahatsızlık sonrası Erbil'in evine doktor çağrıldı. Yapılan müdahalenin ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu, "Kaçış Sendromu" rahatsızlığının yeniden nüksettiği bildirildi....
"DÜNYADA 13 VAKA VAR, TÜRKİYE'DE BEN İLKİM"
Erbil, geçtiğimiz haftalarda Esra Ezmeci'nin programına katılarak 'kaçış sendromu hastalığı' hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Erbil, "Dünyada 13 vaka var. Türkiye'de ilk bendeydi" demişti. Bu hastalığın tedavisinin olup olmadığını soran sunucuya Erbil, "Bir tane ilaç var. Sağlıklı kanı olanlardan elde edilen bir ilaç. O ilaçta alıyorum. Şimdi 2 ayda bir alıyorum. O tetiklemeyi önlüyor" açıklamasında bulunmuştu.
Nedir Bu Kaçış Sendromu?
Tıbbi adı Kapiller Kaçak Sendromu (Capillary Leak Syndrome - CLS) olan bu hastalık, vücuttaki damar (kapiller) duvarlarının işlevini yitirerek geçirgen hale gelmesiyle karakterize edilir.
Mekanizma: Damarlar, kanın sıvı kısmı olan plazmayı hızla damar dışına, vücut boşluklarına ve kasların arasına sızdırmaya başlar.
Sonuç: Plazma kaybı nedeniyle kan basıncı (tansiyon) hızla düşer, bu durum hipovolemik şok olarak bilinen duruma yol açar. Aynı zamanda dokularda ve iç organlarda aşırı şişlik (ödem) meydana gelir. Ataklar halinde gelir ve acil müdahale gerektirir.