'Dünyada 13 vaka var' demişti: Mehmet Ali Erbil'in yakanlandığı 'kaçış sendromu'nun tedavisi var mı?

"DÜNYADA 13 VAKA VAR, TÜRKİYE'DE BEN İLKİM"

Erbil, geçtiğimiz haftalarda Esra Ezmeci'nin programına katılarak 'kaçış sendromu hastalığı' hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Erbil, "Dünyada 13 vaka var. Türkiye'de ilk bendeydi" demişti. Bu hastalığın tedavisinin olup olmadığını soran sunucuya Erbil, "Bir tane ilaç var. Sağlıklı kanı olanlardan elde edilen bir ilaç. O ilaçta alıyorum. Şimdi 2 ayda bir alıyorum. O tetiklemeyi önlüyor" açıklamasında bulunmuştu.