Mehmet Aslan ve Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?

Son olarak oyuncu Alp Nevruz ile ilişki yaşayan ancak bir süre sonra yollarını ayıran Ayça Ayşin Turan'ın adı son günlerde Mehmet Aslan ile anılıyor.

MEHMET ASLAN: MAÇTA HERKES BİRBİRİNE SARILIR, ÖPER...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray maçında Ayça Ayşin Turan'la sarılırken görüntülenen Aslan, magazin muhabirlerini yalanlayarak, "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" açıklaması yapmıştı.

BU KEZ PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Ayça Ayşin Turan ve Mehmet Aslan, Kadıköy'de bulunan bir parkta görüntülendi. Gazetemagazin'in haberine göre; Çiftin, birlikte tatil yaptığı iddia edilmişti. İkiliden henüz bir açıklama gelmedi.