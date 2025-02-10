Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya...

İki yıl önce Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, 2 sene sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya... - Resim : 1

Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, mahkemeye el ele gelmiş ve bu hareketleri çok dikkat çekmişti.

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Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya... - Resim : 2

Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan fakat sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan Mehmet Aslantuğ, bu sefer şaşırttı. 

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Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya... - Resim : 3

Ünlü ismin, paylaşımı sonrası psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya... - Resim : 4

"BAKIŞARAK GELDİK BAKIŞARAK GİDECEĞİZ"

Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, psikolog Canan Şahin'i etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz."