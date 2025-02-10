Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya...

"BAKIŞARAK GELDİK BAKIŞARAK GİDECEĞİZ"

Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, psikolog Canan Şahin'i etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz."