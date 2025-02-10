Mehmet Aslantuğ aşkını ilan etti: Bir bakış bile yetermiş ya...
İki yıl önce Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, 2 sene sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.
Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, mahkemeye el ele gelmiş ve bu hareketleri çok dikkat çekmişti.
Ayrılığın ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan fakat sık sık sosyal medyadan paylaşımlar yapan Mehmet Aslantuğ, bu sefer şaşırttı.
Ünlü ismin, paylaşımı sonrası psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığı iddia edildi.
"BAKIŞARAK GELDİK BAKIŞARAK GİDECEĞİZ"
Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, psikolog Canan Şahin'i etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi' zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz."