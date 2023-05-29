Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı

1996 yılında nikâh masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan yaptığı açıklama ile evliliklerini noktalayacaklarını duyurmuştu.27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada boşandı.

"Çok hassas bir konu"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" diye konuştu.

22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitti.

Duruşma sonrası Arzum Onan'a psikolojik şiddet uyguladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ, "Aşk olsun" dedi.