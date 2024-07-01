Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum"

27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu.

1 / 9
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum" - Resim : 1

1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşandı.

2 / 9
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum" - Resim : 2

Boşanmalarıyla herkesi şaşırtan ikili, oğulları Can için sık sık bir araya geliyor. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, özel bir üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.

3 / 9
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum" - Resim : 3

Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı. 

4 / 9
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum" - Resim : 4

Bir süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı. 