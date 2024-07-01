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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can mezun oldu: "Yolun açık olsun canım oğlum"
27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu.
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1996 yılında nikâh masasına oturan ve ünlüler dünyasında 'örnek çift' olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, Mayıs 2023'te anlaşmalı olarak boşandı.
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Boşanmalarıyla herkesi şaşırtan ikili, oğulları Can için sık sık bir araya geliyor. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, özel bir üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.
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Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı.