Melek Baykal'dan 'Cennet Mahallesi' itirafı: 'Manken ve bir türkücü ile oynamam' dedim
Ünlü oyuncu Melek Baykal, geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube programında 'Cennet Mahellesi' dizisindeki rol arkadaşlarına dait şaşırtan itiraflarda bulundu.
Melek Baykal, önceki gün katıldığı bir YouTube programında 'Cennet Mahallesi' dizisindeki partnerleri Çağla Şıkel ve Alişan ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara ima attı.
Dizide birlikte rol aldığı Çağla Şıkel ve Alişan'dan bahseden Baykal, ilk teklif geldiğinde söz konusu ikiliyi yapımda istemediğini itiraf etti.
'TOP MODEL ÇAĞLA'YI UNUT'
''Çağla 20-21 yaşlarında, çok gençti. İlk set günümüzde saçlar bukle bukle, takma kirpikler ful makyaj geldi, sesimi çıkarmadım. Çağla sürekli kameraya bakıyordu. İlerleyen günlerde dayanamayıp çektim kenara, ‘Top model Çağla’yı unut. Burada ‘Pembe’nin kızı ‘Sultan’sın. Takma kirpiklerini de çıkar’ dedim. İkiletmedi, söylediklerimi harfiyen uyguladı.''
"ALİŞAN'DA KENDİSİNİ BAŞKASININ SESLENDİRMESİNİ İSTEDİ"
"Alişan da kendisini başkasının seslendirmesini isteyince çok sinirlendim. ‘Sana başkası ruh veremez’ diyerek onu dublaj stüdyosunda itekledim, giriş o giriş!"