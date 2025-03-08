Melek Mosso ailece Uzak Doğu tatili yaptı! Pozları peş peşe paylaştı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ve ailesiyle birlikte Sri Lanka ve Bali de tatil yaptı. Mosso, sosyal medya hesabından birçok kare paylaştı.
1 / 9
Klibinde oynadıktan sonra Serkan Sağdıç ile aşk yaşamaya başlayan Melek Mosso, 2023 yılında evlenmişti. Ancak bir süre sonra evliliğinde çatırdamalar meydana gelmiş ve boşanacakları söylenmişti.
2 / 9
Melek Mosso boşanacakları yönündeki iddialara, ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını vermişti.
3 / 9
Bir dönem evliliklerinde kriz yaşayan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, Sri Lanka tatiline çıktı.
4 / 9
Yaklaşık bir haftadır tatil yapan çift, birçok karesini Instagram’dan paylaştı.