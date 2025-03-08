Melek Mosso ailece Uzak Doğu tatili yaptı! Pozları peş peşe paylaştı

Melek Mosso boşanacakları yönündeki iddialara, ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını vermişti.