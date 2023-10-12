Melek Mosso Serkan Sağdıç ile dünyaevine girdi!
Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Mersin'de dünyaevine girdi.
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, bir süredir birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile nikah masasına oturdu. İlk danslarını ise Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile yaptılar.
NİKAH SONRASI YARDIM KONSERİ
Öte yandan ünlü çiftin Mersin'de evlenmesinin sebebi ise Melek Mosso'nun bu akşam orada bir konser verecek olması. Mosso, konserden elde edilen geliri, deprem bölgesinde evlenmek isteyen çiftlere bağışlayacak.