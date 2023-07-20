Melek Mosso sevgilisi ile tatil pozlarını paylaştı: Gittim, gördüm, sevdim

Şarkıcı Melek Mosso, konserlerine kısa bir ara verdi ve sevgilisi Serkan Sağdıç'la tatile çıktı. Ekim ayında evleneceği sevgilisi Serkan Sağdıç ile aşk dolu pozlar veren ünlü şarkıcı, fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

"GİTTİM, GÖRDÜM, SEVDİM"

Leopar desenli iddialı bikinisiyle poz veren Melek Mosso, "Gittim, gördüm, sevdim" ifadelerini not düştüğü bu kareleri de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. İki sevgilinin dövmeleri dikkat çekti. Mosso'nun ejderha dövmesine takipçilerinden yorum yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör melek (@melekmosso)'in paylaştığı bir gönderi

EVLENİYORLAR

Öte yandan Melek Mosso, dört ay önce evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile birlikteliğini nikahla taçlandırma kararı almıştı.