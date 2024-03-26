Melek Mosso'dan takipçisine sert tepki: Midem bulandı!

Ekim ayında nikah masasına oturan çiftten Melek Mosso, bu kez gelinliğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının düğün kareleri bir sayfa tarafından paylaşıldı. Gönderilerin altına ise 'Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler... Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?' sorusu düşüldü.