Melek Mosso'dan takipçisine sert tepki: Midem bulandı!

Melek Mosso'nun 'Kirpiklerin' şarkısının klibinde bir araya gelen Serkan Sağdıç ve Melek Mosso'nun aşkı bir süre sonra gerçeğe dönüşmüştü.
Ekim ayında nikah masasına oturan çiftten Melek Mosso, bu kez gelinliğiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcının düğün kareleri bir sayfa tarafından paylaşıldı. Gönderilerin altına ise 'Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler... Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?' sorusu düşüldü.
ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI
Melek Mosso, düğün fotoğraflarının altına gelen: 'Gelin çok güzel ama damat kuaföre gitmedi sanırım', 'Eldiven olmamış', 'Kuaför kazası mı bu?' gibi yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"İNSANLARIN KÖTÜ KALPLİLİĞİNDEN MİDEM BULANDI"
Mosso, kendisine gelen olumsuz eleştirilere sosyal medya hesabından şu şekilde yanıt verdi:
"Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın! Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor..."