Melis İşiten'in acı günü: Babaannesini kaybetti

Senden razıyım. Allah'ım bin kere razı olsun varlığınızdan, öğretinizden. Şimdi orada aşkınız daim olsun. Her daim ojeli parmakların, her daim gülen yüzün, her daim bizi kendinden önde tutuğun kalbinle hatırlayacağım seni güzel babaannem. Seni seviyorum. Dedeme ve Demet ablama sarıl.