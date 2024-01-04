Melis Sezen'e sevgilisinden doğum günü için sürpriz parti

‘Sadakatsiz’ isimli dizide hayat verdiği ‘Derin’ karakteriyle milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından sık sık yaptığı paylaşım yapan Melis Sezen önceki akşam yeni yaşını sevgilisi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı.

27. yaşına özel parti

27 yaşına giren Melis Sezen, doğum gününü önceki gece sevgilisi tarafından Maslak'ta bulunan bir mekanda düzenlenen sürpriz parti ile kutlandı.

Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına; Sezen’in menajeri Ufuk Ergin, Mahsun Kırmızıgül ve Sezen'in oyuncu arkadaşları katıldı.

Bir ara DJ kabinine geçen Melis Sezen, hem müzik çaldı hem de dans etti. Ünlü oyuncu, doğum günü partisinde verdikleri pozları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.