Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu

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Sadakatsiz dizisinde oynadığı 'Derin' karakteriyle büyük beğeni toplayan ardından 'Gülcemal' adlı dizide oynayan Melis Sezen, Cannes'a gitti.
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Film festivali için Cannes'a giden ve kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim leopar desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi.
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Melis Sezen leopar desenli kıyafetiyle birbirinden ilginç pozlar verdi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Melis Sezen'in, 'Ben Cannes için hazırım. Ya sen?' mesajıyla paylaştığı fotoğrafların altına birçok yorum geldi.