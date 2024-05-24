Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Cannes Film Festivali'ne giden isimler arasına katıldı. Sezen, davet kıyafetiyle birçok pozunu yayınladı.

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Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Sadakatsiz dizisinde oynadığı 'Derin' karakteriyle büyük beğeni toplayan ardından 'Gülcemal' adlı dizide oynayan Melis Sezen, Cannes'a gitti.

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Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Film festivali için Cannes'a giden ve kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim leopar desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. 

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Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Melis Sezen leopar desenli kıyafetiyle birbirinden ilginç pozlar verdi. Ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Melis Sezen'in ilginç pozları sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4

Melis Sezen'in, 'Ben Cannes için hazırım. Ya sen?' mesajıyla paylaştığı fotoğrafların altına birçok yorum geldi.