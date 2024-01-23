Melisa Aslı Pamuk, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' galasına katılmadı

Fransa'daki evine giren hırsızın pasaportunu çalması nedeniyle başrol oyuncusu olduğu "Kadınlara Mahsus" filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk bu olaydan bir ay sonra bu sefer de başrolünde olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına katılmadı.

Yusuf Yacızı ile Fransa'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk arka arkaya 2 galaya da gelmeyince sosyal medyada tartışmaya neden oldu.

Önceki akşam gerçekleşen galada, İsmail Hacıoğlu'yla beraber Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular yerini aldı.

İSMAİL HACIOĞLU: MÜLTECİ OLARAK YERLEŞMEDİYSE GELMESİ LAZIMDI

Cem Karaca rolünü üstlenen İsmail Hacıoğlu'na rol arkadaşı Pamuk'un neden katılmadığı da soruldu. İsmail Hacıoğlu, "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" diyerek çok konuşulacak bir yanıt verdi.