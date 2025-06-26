Tuba Ünsal'dan sevgilisine aşk dolu kutlama: Dünya o günden beri daha güzel
Oyuncu Tuba Ünsal, 2024'ün son haftalarında iş insanı Emir Ulusoy ile yeni bir aşka yelken açarak uzun süren yalnızlığına son vermişti. 43 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Emir Ulusoy'un doğum gününü romantik bir sosyal medya paylaşımıyla kutladı.
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Özel hayatındaki gelişmelerle sıkça gündeme gelen oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz yılın son günlerinde yeni bir aşka yelken açtı.
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Ünsal'ın kalbini çalan isim, 33 yaşındaki iş insanı Emir Ulusoy oldu.
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Dün sevgilisinin doğum günüydü. Ünsal, sevgilisinin doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü oyuncu, romantik gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
"Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum."