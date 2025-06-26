Tuba Ünsal'dan sevgilisine aşk dolu kutlama: Dünya o günden beri daha güzel

Ünlü oyuncu, romantik gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum."