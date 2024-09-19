Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi

Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin bugün dünyaevine giriyor. Çiftin evden çıkış anları arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 1

Usta oyuncu Serkan Keskin, beş yıldır birlikte olduğu oyuncu Meriç Aral ile bugün evleniyor. Düğün, aile ve arkadaşlar arasında Etiler'de bulunan bir mekanda gerçekleşiyor. 

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Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 2

Serkan Keskin, Meriç Aral'ı evden arkadaşları ile almaya geldi. 

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Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 3

Çiftin mutlu anları arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 

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Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi - Resim : 4

Oyuncu çift bir süre evin önünde oynadıktan sonra klasik bir araçla düğün yerinin yolunu tuttu. 