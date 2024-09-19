Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti bugün evleniyor! İlk kareler geldi
Uzun süredir aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin bugün dünyaevine giriyor. Çiftin evden çıkış anları arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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Usta oyuncu Serkan Keskin, beş yıldır birlikte olduğu oyuncu Meriç Aral ile bugün evleniyor. Düğün, aile ve arkadaşlar arasında Etiler'de bulunan bir mekanda gerçekleşiyor.
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Serkan Keskin, Meriç Aral'ı evden arkadaşları ile almaya geldi.
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Çiftin mutlu anları arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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Oyuncu çift bir süre evin önünde oynadıktan sonra klasik bir araçla düğün yerinin yolunu tuttu.