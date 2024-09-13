Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya evlilik sorusuna yanıt verdi
Şarkıcı Mert Demir ile bir süredir aşk yaşayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir etkinlikte ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, kendisine yöneltilen 'evlilik' sorularına da yanıt verdi.
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'Ateşe Düştüm', 'Cehennemin Dibi' gibi şarkılarla tanınan Mert Demir ile bir süredir aşk yaşayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir sergi etkinliğinde basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.
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Muhabir Online'a konuşan Serenay Sarıkaya, ‘Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı, ufukta var mı böyle bir şey?’ sorusuna ise “Bunlar için çok erken sorular” şeklinde bir yanıt verdi.
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İlişkileri tam gaz devam eden çiftten Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı aşk dolu pozlarla adından söz ettirmişti.
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Ünlü oyuncu Mert Demir'i ilk Harbiye konserinde de yalnız bırakmamıştı.