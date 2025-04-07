Mert Demir imaj değişikliğine gitti! Son hali gündem oldu
Şarkıcı Mert Demir, uzun bir aranın ardından ilk kez konser verdi. Tarzını değiştiren ünlü şarkıcının son hali sosyal medyada gündem oldu.
'Ateşe Düştüm' şarkısıyla gönülleri fetheden ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncuyla reklam aşkı yaşadığı iddiaları sonrası "Bir süre uzak kalacağım" açıklaması yapmıştı.
Mert Demir yaşananların ardından sahnelere ara vermişti. Uzun bir süre sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı imaj değiştirdi.
Demir'in dönüşü sadece sahne performansıyla değil yeni tarzıyla dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta zorluk çekti.
Demir'in yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Hiç olmamış, eski hali daha iyiydi" şeklinde eleştiri de bulundu.