Mert Demir'in Antidepresan'ı çalıntı mı? Bilirkişi raporu çıktı

Habertürk'ün haberine göre; "Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.