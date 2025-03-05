Mert Demir'in Antidepresan'ı çalıntı mı? Bilirkişi raporu çıktı
Mert Demir'in geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkısı olan 'Antidepresan'ın çalıntı olduğuna dair iddialar vardı. Antidepresan'ın çalıntı olduğuna yönelik suçlamada bilirkişi raporu çıktı.
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"Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" ve "Pusulam Rüzgar" gibi şarkılarla tanınan Mert Demir'in, Mabel Matiz ile seslendirdiği "Antidepresan" adeta geçtiğimiz yıla damga vurmuştu.
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Habertürk'ün haberine göre; "Antidepresan"ın nakarat bölümünün kendi şarkısı olan "Alınsam"ın nakarat bölümüyle aynı olduğunu dile getiren Merve Holefter, hukuki süreç başlatarak, maddi ve manevi haklara tecavüz suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Savcılık, MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) her iki şarkının da incelenmesini talep etti.
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İki şarkının ciddi ölçülerde benzerlik taşıdığına yönelik bir rapor hazırlandı. MSG'nin bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemede veri olarak kullanılacak.