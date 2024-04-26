Mert Demir'in O Ses Türkiye'ye katılmış! İşte Mert Demir'in eski hali
Mabel Matiz'le seslendirdiği 'Antidepresan' şarkısıyla ismini duyuran ve Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Mert Demir'in yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile el ele görüntülenen Mert Demir'in yıldızı, Mabel Matiz ile seslendirdiği "Antidepresan" şarkısıyla parladı.
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'Ateşe Düştüm', 'Acı Veriyor', 'Antidepresan' ve 'Gözlerime Bak' gibi şarkılarla tanınan Mert Demir'in 2013 ve 2014 yılında O Ses Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı.
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İlk katıldığında hiç bir jüri üyesini döndüremeyen Mert Demir 2. kez katıldığında şarkısının en başında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmış.
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