Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu

Askere giden ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı olmuş hali sosyal medyada gündem oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu - Resim : 1

Üç sezondur başrol oynadığı Yalı Çapkını dizisinin bu hafta sona ermesiyle beraber askeri birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.

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Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu - Resim : 2

Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir'in bazıları her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmedi.

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Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu - Resim : 3

İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan yeni imajı...

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Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu - Resim : 4

Asker tıraşlı haliyle objektiflere yansıyan Demir, kısa saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.