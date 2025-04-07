Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu
Askere giden ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in asker tıraşı olmuş hali sosyal medyada gündem oldu.
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Üç sezondur başrol oynadığı Yalı Çapkını dizisinin bu hafta sona ermesiyle beraber askeri birliğine teslim olan Mert Ramazan Demir, asker tıraşı oldu.
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Bedelli askerlik yapacak olan ünlü oyuncu, hazırlıklara başladı. Birliğine teslim olmaya hazırlanan Mert Ramazan Demir'in bazıları her halinin yakışıklı olduğunu düşünürken; bazıları da yeni imajını hiç beğenmedi.
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İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan yeni imajı...
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Asker tıraşlı haliyle objektiflere yansıyan Demir, kısa saçlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.