Mert Ramazan Demir'in acı günü

Son zamanlarda Şahmaran dizisindeki 'Cihan' rolü ve Yalı Çapkını'ndaki 'Ferit' karakteriyle beğenilen oyuncular arasında olan Mert Ramazan Demir, acı bir haber aldı. Mert Ramazan Demir'in ağabeyi ve yengesi bebeklerini kaybettiler.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan çift, hamilelik haberinden günler sonra bebeklerini kaybettiler. Demir'in yengesi Şebnem Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"BİZİM İÇİN ÇOK HASSAS BİR DÖNEM"

"Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah'ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız."