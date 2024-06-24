Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti balayı için Tokyo’ya gitti

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Merve Dizdar, 9 Haziran’da 10 aydır aşk yaşadığı Cihan Ayger ile sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti. Ünlü oyuncu, eşiyle Cihan Ayger'le Japonya’nın başkenti Tokyo’ya balayına gitti.
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O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Dizdar, toplu taşımada yaptığı bir paylaşıma; "Turist olma keyfi mi ha Ciocum" notunu düştü.
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Bu paylaşımı Dizdar'ın eşi kendi sayfasına ekleyerek: "Annem kaybolunca dediği gibi; 'Ne güzel işte geziyoruz' " diye karşılık verdi.
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Ayger, ayrıca sıcak havada şemsiyeyle dolaşan Dizdar’ın videosunu “İkinci günde Japon oldu. Dönünce de artık şemsiyeliyim diyor” notuyla paylaştı. Dizdar da eşine “Uyum sağlarım hemen” diye yanıt verdi.