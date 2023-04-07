Meryem Uzerli ile kızı Lara'dan yeni poz
Oyuncu Meryem Uzerli, Can Ateş ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lara ile objektif karşısına geçti.
Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin iki yıl sonra da Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti. Uzerli ve Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.
YENİ POZ
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meryem Uzerli kızları ile de sık sık paylaşım yapıyor. Yaşamının büyük kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Uzerli, 9 yaşındaki büyük kızı Lara poz verdi.