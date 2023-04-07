Meryem Uzerli ile kızı Lara'dan yeni poz

Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin iki yıl sonra da Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti. Uzerli ve Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı.

YENİ POZ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Meryem Uzerli kızları ile de sık sık paylaşım yapıyor. Yaşamının büyük kısmını Almanya'da gözlerden uzak bir şekilde geçiren Uzerli, 9 yaşındaki büyük kızı Lara poz verdi.