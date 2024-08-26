Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı

Milli voleybolcu Zehra Güneş 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından yorgunluğunu atmak için Uzakdoğu tatili tercih edenlerden oldu.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı - Resim : 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Zehra Güneş, 4 milyon takipçisi olduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. 

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı - Resim : 2

Olimpiyat sonrası yorgunluk atan Zehra Güneş'in tatil pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı - Resim : 3

"KİTAPLAR ARKADAŞ GİBİLER"

Ünlü voleybolcu tatilden pozlarını da şu notla paylaştı:

"Her kitabın bir hikayesi olduğuna inananlardanım. Her yolculuğumda yanımda bir arkadaş gibidirler. Ve her okuduğum kitap bana o an'a dair bir mesaj verir.''

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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı - Resim : 4

''Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim birçok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı.''