Milli voleybolcu Zehra Güneş'in tatil fotoğraflarına beğeni yağdı

''Bunu bir kez daha anladığım, kendime bir şeyler öğrettiğim, doğayı daha çok hissedip kendime döndüğüm, başka topraklardan enerji alıp kendimi yenilediğim, daha yapmak istediğim birçok şey olduğunu fark edip yeni hayaller kurduğum kısa bir araydı.''