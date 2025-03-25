Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu
2023'ten bu yana nişanlı olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez çiftinin düğün yeri ve tarihi belli oldu.
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Amazon'un kurucusu olan milyarder iş adamı Jeff Bezos ile eski bir Emmy ödüllü gazeteci olan nişanlısı Lauren Sanchez'in düğün davetiyelerini göndermeye başladıkları öğrenildi.
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ABD'li gazeteci Dylan Byers, Mayıs 2023'te nişanlanan 61 yaşındaki Bezos ile 55 yaşındaki Sanchez'in bu yaz, İtalya'nın Venedik kentinde evleneceğini duyurdu.
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İtalya; geçmişte George Clooney, Tom Cruise, Jessica Chastain, Chrissy Teigen ve Kourtney Kardashian gibi isimlerlerden dolayı popüler bir düğün ülkesi konumunda.
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Nişanlandıktan kısa bir süre sonra Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bu önemli dönüm noktasını İtalya'nın Positano bölgesinde demirli lüks yatında gösterişli bir partiyle kutladı.