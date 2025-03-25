Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu

2023'ten bu yana nişanlı olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez çiftinin düğün yeri ve tarihi belli oldu.

Elele Online

Elele Online
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Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu - Resim : 1

Amazon'un kurucusu olan milyarder iş adamı Jeff Bezos ile eski bir Emmy ödüllü gazeteci olan nişanlısı Lauren Sanchez'in düğün davetiyelerini göndermeye başladıkları öğrenildi. 

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Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu - Resim : 2

ABD'li gazeteci Dylan Byers, Mayıs 2023'te nişanlanan 61 yaşındaki Bezos ile 55 yaşındaki Sanchez'in bu yaz, İtalya'nın Venedik kentinde evleneceğini duyurdu.

 

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Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu - Resim : 3

İtalya; geçmişte George Clooney, Tom Cruise, Jessica Chastain, Chrissy Teigen ve Kourtney Kardashian gibi isimlerlerden dolayı popüler bir düğün ülkesi konumunda. 

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Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez evleniyor! Tarih belli oldu - Resim : 4

Nişanlandıktan kısa bir süre sonra Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bu önemli dönüm noktasını İtalya'nın Positano bölgesinde demirli lüks yatında gösterişli bir partiyle kutladı. 