Anasayfa Magazin Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı: "Şeklimi beğenmeyen takipten çıksın"
Mine Tugay, fotoğraflarına gelen eleştirilere sessiz kalmadı: "Şeklimi beğenmeyen takipten çıksın"
Şimdilerde Can Borcu dizisi ile izleyici karşısında olan oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından iddialı pozlarını yayınlamaya da devam ediyor. Ünlü isim son olarak kendisine gelen eleştirilere tek tek cevap verdi.
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'Medcezir' dizisinin 'Ender'i olarak hafızalara kazınan ve şimdilerde Can Borcu dizisi ile izleyici karşısında olan Mine Tugay, sosyal medya hesabında evinde çekilen birkaç fotoğrafını takipçileriyle kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
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Ancak Mine Tugay'ın paylaşımlarına bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.
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Bir takipçisi, "Bu kadın neden böyle?" şeklinde yorum yapınca, Mine Tugay şu şekilde yanıt verdi: "Sen neden öyleysen, ondan böyle"
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Bir diğer takipçi, "Dizinizde çok yaşlı çıkmışsınız, yanlış makyaj" diye eleştirdi. Mine Tugay; "Bazen yaşlı da olabiliyorum" diyerek cevap verdi.