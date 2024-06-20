Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek

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Avrupa seyahatine çıkan Mine Tugay, Fransa ve İspanya sahillerini gemi turuyla gezdikten sonra İstanbul'a geri döndü.
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Ünlü oyuncu İstanbul'daki dönüşünde evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fotoğrafın altına "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notunu düştü.
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Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" şeklindeki yorumuna, Tugay espriyle karşılık vererek "Arada mayo da giyiyorum" demişti.