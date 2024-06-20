Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek

Tatilde diyeti bozduğu ve bu nedenle kilo aldığı belirtilen oyuncu Mine Tugay evinden yeni pozunu "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notuyla paylaştı.

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Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek - Resim : 1

Avrupa seyahatine çıkan Mine Tugay, Fransa ve İspanya sahillerini gemi turuyla gezdikten sonra İstanbul'a geri döndü. 

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Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek - Resim : 2

Ünlü oyuncu İstanbul'daki dönüşünde evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.  

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Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek - Resim : 3

 Fotoğrafın altına "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notunu düştü. 

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Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek - Resim : 4

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" şeklindeki yorumuna, Tugay espriyle karşılık vererek "Arada mayo da giyiyorum" demişti.