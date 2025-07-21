Mine Tugay mobbing iddiasını reddetti, Bahar Şahin ihtarnameyi paylaştı

Bahar Şahin’in sette bir kadın oyuncudan mobbing gördüğünü açıklamasının ardından gözler Mine Tugay’a çevrildi. Tugay iddiaları yalanlarken, Şahin’den belgeyle yanıt geldi.

'MOBBİNG' İDDİASI

Her şey, Bahar Şahin’in 2019 yılında rol aldığı Zalim İstanbul dizisinin setinde yaşadıklarını anlatmasıyla başladı. Bir kadın oyuncunun kendisine mobbing uyguladığını söyleyen Şahin, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bana 'varoş' diyordu. Üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse yanımda değildi, ‘Küçüksün, idare et’ diyorlardı. Zona çıkardım, psikolojik tedavi gördüm. Gençliğimin en güzel yılları harap oldu.”

MİNE TUGAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada söz konusu oyuncunun Mine Tugay olduğu iddiaları kısa sürede yayıldı. Sessizliğini bozan Tugay, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı:

“Beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Söylemediğim şeylerle suçlanmak beni üzdü. Bu söylemleri saygısız ve hedef gösterme amaçlı buluyorum.”

ŞAHİN’DEN İHTARNAMEYLE KARŞILIK

Mine Tugay’ın açıklamasının ardından Bahar Şahin, Instagram hesabından 2022 yılında yaşananlarla ilgili avukatı aracılığıyla hazırlatılmış bir ihtarnameyi paylaştı. Söz konusu belgede, yapım şirketine set ortamındaki mobbing ve psikolojik baskılar nedeniyle resmi bildirimde bulunulduğu görülüyor.

Şahin, paylaşımına şu notu düştü:

“Bu ihtarname 2022 yılına ait olup bir nüshası yapım şirketine iletilmiştir. Kendimi ve sağlığımı koruyabilmek adına atılmış bir adımdır. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok, teşekkür ederim.”

İki oyuncu, Zalim İstanbul dizisinin ardından 2022’de yayımlanan Gülümse Kaderine adlı dizide de birlikte rol almıştı.