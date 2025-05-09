Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı

Oyunculuğu ve fit görünümüyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, yaz sezonunu erkenden açtı. Güzel oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı - Resim : 1

"Can Borcu" dizisinde "Emel Karahan" rolünü canlandıran Mine Tugay, oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. 

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Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı - Resim : 2

Güzelliği ve fit görünümüyle her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Mine Tugay, yaz sezonunu erkenden açtı.  

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Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı - Resim : 3

Havuzda yüzerken çekilen anlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.  

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Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı - Resim : 4

Paylaşımına "Açılış yapıldı" notunu düşen Tugay'ın gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 