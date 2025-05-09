Mine Tugay yaz sezonunu erken açtı! Soğuk sulara aldırmadı
Oyunculuğu ve fit görünümüyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, yaz sezonunu erkenden açtı. Güzel oyuncu, doğallığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not aldı.
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"Can Borcu" dizisinde "Emel Karahan" rolünü canlandıran Mine Tugay, oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
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Güzelliği ve fit görünümüyle her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu Mine Tugay, yaz sezonunu erkenden açtı.
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Havuzda yüzerken çekilen anlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, fit görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.
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Paylaşımına "Açılış yapıldı" notunu düşen Tugay'ın gönderisine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.