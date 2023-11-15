Mirkelam'dan 12 yıllık sevgilisi Aysen Sabancı'ya: Aşk falan yok

Aysen Sabancı ile yaklaşık 12 yıldır birlikte olan Mirkelam, ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bırakmadı.

'İLİŞKİMİZ BİTMEDİ, AŞK YOK'

Mirkelam gazetecilerin, "Aysen hanım ile ilişkiniz bitti mi?" diye sorması üzerine şarkıcı, "İlişkimiz bitmedi. Aşk yok" dedi. Evlilik sorusuna ise, "Evlilik düşünmüyoruz” diyerek ilginç cevaplarla gazetecileri şaşkına çevirdi.

'BİR GECEDE ŞÖHRET OLMA' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ünlü şarkıcı, "Bir gecede şöhret olma" eleştirilerine şu yanıtı vermişti; “Siz bir gecede mi âşık olduğunuzu sanıyorsunuz? Ailenizden aldıklarınız, seyrettiğiniz filmler, okuduğunuz kitaplar, hayalleriniz, fotoğraflar, hayran olduğunuz insanlar, artistler… Hepsini toplayın. Aşık olduğunuz anı öyle denkleştiriyorsunuz. Bir gecede meşhur olmak diye bir şey yok. Oraya gelene kadar canınız çıkıyor ama bunu anlatmanız mümkün değil."