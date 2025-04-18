Miss Turkey Birincisi olduktan sonra eleştirilmişti! İdil Bilgen, Türkiye'yi temsil edecek

Sosyal medyada yapılan yorumlar, İdil Bilgen’in moralini bozmak yerine onu daha da motive etti. Bilgen, eleştirilere verdiği yanıtla hem olgunluğunu hem de kendine olan güvenini ortaya koydu. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir Türk kadınıyım. Türkiye’yi temsil etmek üzere bu unvanı aldım ve çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum. Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim.”