Miss Turkey Birincisi olduktan sonra eleştirilmişti! İdil Bilgen, Türkiye'yi temsil edecek
İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını kazanarak adını duyurmuştu. Ancak bu zafer, beraberinde hem övgüleri hem de eleştirileri getirdi. Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, heyecanını paylaştı.
Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olmuştu. Yarışmanın sonunda taç, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen’in başına kondu.
Yarışma sonrasında İdil Bilgen için binlerce yorum ve benzetme yapılmıştı. Fotoğrafları kısa sürede her yerde paylaşılan Bilgin'i görenler Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetmişti.
Sosyal medyada yapılan yorumlar, İdil Bilgen’in moralini bozmak yerine onu daha da motive etti. Bilgen, eleştirilere verdiği yanıtla hem olgunluğunu hem de kendine olan güvenini ortaya koydu. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ben bir Türk kadınıyım. Türkiye’yi temsil etmek üzere bu unvanı aldım ve çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi çok acı olaylar yaşanırken, bana yazılan negatif yorumları insanların kendi boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Onların yorumlarını hiç önemsemiyorum. Ben çağdaş bir Türk kadınıyım ve ülkemizi Miss World’de asaletle, zarafetle temsil edeceğim.”
Bilgen şimdilerde Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.