Miss Turkey birincisi seçilmişti! İdil Bilgen, Hindistan'da Türkiye'yi temsil edecek
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'a gitti. Bilgen, uçaktan inince verdiği sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen olmuştu.
Yarışma sonrasında İdil Bilgen için binlerce eleştiri ve benzetme yapılmıştı.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Miss World'de Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında düzenlenecek olan Miss World yarışması için Hindistan'a gitti.
Bilgen, uçaktan iner inmez paylaşımda bulundu. Bilgen; "Türk Başkonsolosu, sevgili eşi ve Alman Başkonsolosunun sevgili eşi Dr. Didem Fabig tarafından çok sıcak ve nazik bir misafirperverlikle karşılandım. Hindistan'daki yolculuğum için ne güzel ve unutulmaz bir başlangıç. Miss Türkiye olarak seyahatlerim sırasında bana gösterdikleri nezaket ve destek için minnettarım. Birkaç saat içinde Haydarabad'a varmak için sabırsızlanıyorum" dedi.