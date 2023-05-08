Miss Universe finalisti Sienna Weir, ailesinin kararıyla yaşama veda etti

Kaza sonucu komaya giren ünlü model Sienna Weir, 23 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİNİN KARARIYLA YAŞAMI SONA ERDİRİLDİ

Avustralyalı Miss Universe finalistinin yaşam desteği ailesinin verdiği onayla kesildi. Daily Mail'in haberine göre, geçtiğimiz ay attan düşme sonucu komaya giren modelin yaşamının sona erdirilmesi kararı ailesi tarafından alındı.

"SONSUZA DEK KALBİMİZDESİN"

Modeli temsil eden Scoopy Management adlı ajans, genç kadının fotoğraflarını paylaşarak "Sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadelerini kullandı.

Genç yaşta hayatını kaybeden modelin ölümüyle yıkılan sevgilisi Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi.