Muazzez Ersoy tekne pozlarını paylaştı! "Kim der 65 yaşında" yorumları yapıldı
Muazzez Ersoy sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. Teknede çekildiği yaz pozlarını yayımlayan ünlü şarkıcı büyük beğeni topladı.
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Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Tatilinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Muazzez Ersoy, siyah mayosuyla teknede verdiği pozları "2024 yazı..." notuyla sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Ersoy'un fit görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi.
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Ünlü şarkıcının fotoğraflarına "Kim der 65 yaşında", "Bu ne güzellik", "Yaş 35", "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor", "Bu güzellik şaka olmalı" gibi yorumlar yapıldı.