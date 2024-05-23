Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan Müge Boz, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyurmuştu.
Doğum için gün sayan oyuncu, son olarak doktor kontrolüne gitti. Bebeğinin kalp atışlarını dinleyen Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Heyecan dorukta. Son kontrollerimizi. Şükür her şey yolunda' dedi.
Sosyal medya hesabından Müge Boz'un bir diğer paylaşımında ise bebeğinin kalp atışlarını paylaşarak: 'Minnoşumuzun kalp atışlarını dinliyoruz' notunu düştü.
Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, "Cinsiyetini henüz öğrenmedik. Merak etmiyoruz hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan sağlıklı doğması. Biz zaten hazırlıklarımıza başladık. Cinsiyeti bilmiyoruz ama daha fazla iki tarafında giyeceği şeyler tercih ediyoruz. Eşyalarımızı da ona göre tercih ediyoruz" demişti.