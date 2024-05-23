Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, "Cinsiyetini henüz öğrenmedik. Merak etmiyoruz hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan sağlıklı doğması. Biz zaten hazırlıklarımıza başladık. Cinsiyeti bilmiyoruz ama daha fazla iki tarafında giyeceği şeyler tercih ediyoruz. Eşyalarımızı da ona göre tercih ediyoruz" demişti.