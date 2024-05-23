Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, bebeğinin kalp atışlarını dinledi. Boz, doğuma günler kala "Son kontrollerimiz" ifadelerini kullandı.

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Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı - Resim : 1

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturan Müge Boz,  geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. 

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Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı - Resim : 2

Doğum için gün sayan oyuncu, son olarak doktor kontrolüne gitti. Bebeğinin kalp atışlarını dinleyen Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Heyecan dorukta. Son kontrollerimizi. Şükür her şey yolunda' dedi. 

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Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından Müge Boz'un bir diğer paylaşımında ise bebeğinin kalp atışlarını paylaşarak: 'Minnoşumuzun kalp atışlarını dinliyoruz' notunu düştü.

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Müge Boz doğum için gün sayıyor! Bebeğinin kalp atışlarını paylaştı - Resim : 4

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, "Cinsiyetini henüz öğrenmedik. Merak etmiyoruz hayırlısı neyse o olsun. Önemli olan sağlıklı doğması. Biz zaten hazırlıklarımıza başladık. Cinsiyeti bilmiyoruz ama daha fazla iki tarafında giyeceği şeyler tercih ediyoruz. Eşyalarımızı da ona göre tercih ediyoruz" demişti.