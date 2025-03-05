Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncunun ikinci bebeği de dünyaya gelmişti. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz'un bir oğlu olmuştu.