Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı
Oyuncu Müge Boz, son olarak ailesiyle pozlarını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
1 / 8
Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmıştı.
2 / 8
Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncunun ikinci bebeği de dünyaya gelmişti. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz'un bir oğlu olmuştu.
3 / 8
Ünlü oyuncu son olarak ailesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
4 / 8
Şubat ayından kareler paylaşan ünlü oyuncu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.