Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı

Oyuncu Müge Boz, son olarak ailesiyle pozlarını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı - Resim : 1

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Çift mutlu evliliklerini kısa süre sonra Vina adını verdikleri kız çocukları ile taçlandırmıştı.

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Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. 39 yaşındaki oyuncunun ikinci bebeği de dünyaya gelmişti. Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen Boz'un bir oğlu olmuştu.

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Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu son olarak ailesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. 

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Müge Boz'un yeni aile pozları beğeni topladı - Resim : 4

Şubat ayından kareler paylaşan ünlü oyuncu, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.