'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları bir araya geldi: Yüzümüz kırışana kadar

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere'nin dostluğu dizi bitse de yıllardır devam ediyor. 3 güzel oyuncu bir etkinlikte yine bir araya geldi.

"HER YAŞANMIŞLIKTA"

Üçlünün pozlarını Nur Fettahoğlu şu notla paylaştı: Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki!

Bu gönderiyi Instagram'da gör Nur Fettahoğlu (@eclipsnf)'in paylaştığı bir gönderi

Fettahoğlu'nun fotoğrafı 50 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.