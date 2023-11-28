'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları bir araya geldi: Yüzümüz kırışana kadar
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları Cansu Dere (Firuze), Selma Ergeç (Hatice) ve Nur Fettahoğlu (Mahidevran) bir etkinlikte bir araya geldi. Üçlünün pozlarını Nur Fettahoğlu sosyal medya hesabından paylaştı...
'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere'nin dostluğu dizi bitse de yıllardır devam ediyor. 3 güzel oyuncu bir etkinlikte yine bir araya geldi.
"HER YAŞANMIŞLIKTA"
Üçlünün pozlarını Nur Fettahoğlu şu notla paylaştı: Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki!
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Fettahoğlu'nun fotoğrafı 50 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.