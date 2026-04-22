Müjdat Gezen'in sağlık durumu nasıl? Gırgıriye Müzikali'nde neler yaşandı?

Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Gülben Ergen'in başrollerini paylaştığı 'Gırgıriye Müzikali', İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelendiği sırada hareketli anlar yaşandı.

Bir izleyici, sahneyi net göremediğini belirterek Müjdat Gezen ile tartıştı. Yaşananların ardından Müjdat Gezen, "Madem bu kadar şikâyet var, bu geceki oyunumuzu iptal ediyoruz" diyerek, kulise gitti.

MÜJDAT GEZEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gezen'in ardından ekip arkadaşları sahneye çıkarak sanatçının rahatsızlandığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: Maalesef yaşanan bu tatsız olaydan dolayı hocamız Müjdat Gezen rahatsızlandı. Kendisinden ve sizlerden özür dileyerek bu oyuna devam edemeyeceğimizi bildirmek durumundayız. Bilet aldığınız mecralar sizinle iletişime geçecek; bu hafta içerisinde sizleri tekrar ücretsiz olarak ağırlayacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Bu duyuruya rağmen salondaki bazı seyirciler iptal kararına tepki gösterdi ve durumu yuhalayarak protesto etti.

"AĞABEYİMİZİ TABURCU EDİYORUZ"

Müzikalin başrol oyuncularından Gülben Ergen, usta sanatçı Müjdat Gezen'in sağlık durumu hakkında bir paylaşım yaparak taburcu edildiğini duyurdu. Ergen paylaşımında, "Müjdat ağabeyimizi taburcu ediyoruz. Sağlık durumunu merak eden tüm izleyicilerimize, kendisinin onayıyla yazıyorum. Yarın akşam hepimiz sahnede, işimizin başında olacağız" sözlerine yer verdi.

Olayın ardından 'Gırgıriye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21 Nisan saat 20.30’da İstanbul Kongre Merkezi’nde sahnelenmekte olan Gırgıriye adlı tiyatro oyunumuz sırasında, sahneyi net şekilde göremediğini belirten bir izleyicinin sahneye çıkarak değerli sanatçımız Müjdat Gezen ile doğrudan münakaşaya girmesi halinde sahne düzeni bozulmuştur. Yaşanan bu beklenmedik ve üzücü olay sırasında Sayın Müjdat Gezen rahatsızlanmış; gelişmeler üzerine sanatçımızın sağlık durumu gözetilerek ve seyir güvenliğinin korunması amacıyla oyunun ertelenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu müdahalenin niteliği ve zamanlaması, organizasyon sürecinde yaşanan aksaklığın ötesinde bir provokasyon ihtimalini de gündeme getirmiştir. Konuya ilişkin gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tiyatro sahnesi, sanatçı ile seyirci arasında karşılıklı saygı ve güven temelinde varlığını sürdüren özel bir alandır. Bu sınırların ihlal edilmesi yalnızca sahnedeki akışı değil, salondaki tüm seyircilerimizin deneyimini de olumsuz etkilemiştir. Başta o akşam bizlerle birlikte olan kıymetli seyircilerimiz olmak üzere tüm izleyicilerimizden özür diler; oyunun yeni tarihine ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını saygıyla bildiririz.