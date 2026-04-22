Sezen Aksu Lizbon'da: Oğlu ve dostlarıyla keyifli buluşma

Uzun süredir vaktinin büyük bir kısmını müzik çalışmalarına ayıran ve kameralardan uzak kalmayı tercih eden Sezen Aksu, bu kez Portekiz’den gelen bir fotoğraf karesiyle gündemde. Sanatçı, bir süre önce Lizbon’a yerleşen oğlu Mithat Can Özer’i ziyaret etmek için yurt dışına gitti.





LİZBON’DA DOSTLARLA BİR GECE



Lizbon seyahati sırasında oğlu Mithat Can Özer ve dostlarıyla bir araya gelen usta sanatçının keyifli anları, menajeri Özgür Aras tarafından paylaşıldı. Masada şarkıların söylendiği ve samimi bir atmosferin hakim olduğu geceden yansıyan karelerde, sanatçının güncel görüntüsü de ilk kez net bir şekilde görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran bu paylaşım, Aksu’nun hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Sanatçının Portekiz seyahatinin ardından, yeni projeleri için stüdyo çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

"BİZ DE YENİDEN BAŞLARIZ" İLE GELEN YENİ DÖNEM



Son albümü “Biz de Yeniden Başlarız” ile üretimlerine devam eden Aksu, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, değişen imajıyla da merak konusu olmuştu. Sahne çalışmalarına ara vermesinin ardından gözlerden uzak bir hayatı benimseyen sanatçının, yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in kaybı sonrası yaşadığı derin üzüntü ve bu süreçte saçlarını kazıttığına dair sosyal medyada yayılan iddialar uzun süre konuşulmuştu.