Müjde Ar acil ameliyata alındı! İşte ilk açıklaması...

'DİYABETE BAĞLI GELİŞMİŞ'

Operasyonu 2 saat süren Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi" açıklamasında bulundu.