Müjde Ar acil ameliyata alındı! İşte ilk açıklaması...

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Yeşilçam'ın efsanelerinden Aysel Gürel'in kızı Müjde Ar, kapalı kalp ameliyatı geçirdi.
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Tosun Paşa, Arabesk, Ağır Roman, İffet gibi birbirinden ünlü filmlerin başarılı oyuncusu Müjde Ar'ın kalp damarlarında yüzde 95 oranında tıkanıklık olduğu ve acil ameliyata alındığı öğrenildi. Ünlü ismin ameliyatı 2 saat sürdü.
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'DİYABETE BAĞLI GELİŞMİŞ'
Operasyonu 2 saat süren Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tetkikler sonucu çok acil müdahale edildi" açıklamasında bulundu.