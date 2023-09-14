Müjde Uzman ve Sinan Akçıl hakkında aşk iddiası

Kızılcık Şerbeti'ndeki Alev karakteriyle adeta fırtınalar estiren oyuncu Müjde Uzman, son olarak Oğuzhan Uğur'la beraberdi. İkilinin ayrıl barış ilişkisi son bulurken Müjde Uzman, eski sevgilisi şarkıcı Sinan Akçıl’ın evinden paylaşım yaptı.

"Aşk yeniden mi?"

Oğuzhan Uğur'dan önce Sinan Akçıl ile bir ilişki yaşamış olan ünlü oyuncu, Akçıl'ın evinden günaydın fotoğrafı paylaştı. Akçıl'ın evini tanıyanlar takipçileri, "Aşk yeniden mi?" diye sordu.