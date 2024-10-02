Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Alev' karakterinin diziden ayrılması üzerine "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşan Müde Uzman, yeni imajını paylaştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde iki sezondur canlandırdığı 'Alev' karakteriyle beğeni toplayan ancak yeni sezonunun kadrosunda yer almayan Müjde Uzman, kısa bir süre önce "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşma sağlamıştı.
Aşk Evlilik Boşanma dizisi için hazırlıklara devam eden Müjde Uzman değiştirdiği imajını sosyal medyadan paylaştı.
Tükenmişlik sendromuna yakalandığı yönünde paylaşımlarda bulunan Müjde Uzman ile Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kızıldık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteri senaryo gereği ölen Müjde Uzman bu şekilde kadroya veda etmiş oldu.
İŞTE YENİ İMAJI
Uzman, yeni sezon için "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni dizisi için saçlarını kestiren güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden "Selam, ben Gaye" notuyla paylaştı. İşte son hali...