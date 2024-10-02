Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Alev' karakterinin diziden ayrılması üzerine "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşan Müde Uzman, yeni imajını paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde iki sezondur canlandırdığı 'Alev' karakteriyle beğeni toplayan ancak yeni sezonunun kadrosunda yer almayan Müjde Uzman, kısa bir süre önce "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşma sağlamıştı.

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Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi - Resim : 2

Aşk Evlilik Boşanma dizisi için hazırlıklara devam eden Müjde Uzman değiştirdiği imajını sosyal medyadan paylaştı.

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Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi - Resim : 3

Tükenmişlik sendromuna yakalandığı yönünde paylaşımlarda bulunan Müjde Uzman ile Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kızıldık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteri senaryo gereği ölen Müjde Uzman bu şekilde kadroya veda etmiş oldu.

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Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi - Resim : 4

İŞTE YENİ İMAJI

Uzman, yeni sezon için "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni dizisi için saçlarını kestiren güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden "Selam, ben Gaye" notuyla paylaştı. İşte son hali...