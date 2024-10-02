Müjde Uzman yeni dizisi için imaj değiştirdi

İŞTE YENİ İMAJI

Uzman, yeni sezon için "Aşk Evlilik Boşanma" dizisiyle anlaşmaya vardı. Yeni dizisi için saçlarını kestiren güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden "Selam, ben Gaye" notuyla paylaştı. İşte son hali...