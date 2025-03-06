Müjdeli haber! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bebeklerini kucağına aldı
2016 yılından beri mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu çift ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.
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Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu bebek bekledikleri müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.
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İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetini açıklayan Neslihan Atagül, oğlu olacağını belirtmişti.
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Çiftten müjdeli haber geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, bugün dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.