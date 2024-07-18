Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım

"80'Lİ ÇOCUK, BİR ELİNDE YARIN, ÖBÜR ELİNDE DÜN"

Yakışıklı şarkıcı, nostaljik kareye, "80’li çocuk. Bir elinde yarın, öbür elinde dün" notunu düştü. Murat Boz'un paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.