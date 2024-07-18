Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım

Ünlü popçu Murat Boz, 11 milyon takipçili sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım - Resim : 1

Yıllarca O Ses Türkiye yarışmalarıyla jüride yer alan son olarak Netflix'te yer alan 'Zeytin Ağacı' dizisinde rol alan Murat Boz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.

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Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım - Resim : 2

Murat Boz, 11 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafına yer verdi.

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Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım - Resim : 3

"80'Lİ ÇOCUK, BİR ELİNDE YARIN, ÖBÜR ELİNDE DÜN"

Yakışıklı şarkıcı, nostaljik kareye, "80’li çocuk. Bir elinde yarın, öbür elinde dün" notunu düştü. Murat Boz'un paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım - Resim : 4