Murat Boz'dan maziye götüren paylaşım

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Yıllarca O Ses Türkiye yarışmalarıyla jüride yer alan son olarak Netflix'te yer alan 'Zeytin Ağacı' dizisinde rol alan Murat Boz, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor.
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Murat Boz, 11 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çocukluk fotoğrafına yer verdi.
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"80'Lİ ÇOCUK, BİR ELİNDE YARIN, ÖBÜR ELİNDE DÜN"
Yakışıklı şarkıcı, nostaljik kareye, "80’li çocuk. Bir elinde yarın, öbür elinde dün" notunu düştü. Murat Boz'un paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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