Murat Dalkılıç gönlünü Özgü Kaya'ya kaptırdı! İlk poz geldi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, aşk hayatıyla yeniden gündemde. Daha önce Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettiren 41 yaşındaki sanatçı, bu kez genç oyuncu Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Gazete Magazin’in özel haberine göre çift, yaklaşık 1.5 aydır birlikte. Dalkılıç’ın bir süredir kalbinin boş olduğu bilinirken, bu yeni birlikteliğiyle yeniden gündeme geldi.

İkili, son olarak katıldıkları bir etkinlikte aynı karede yer aldı. Genç oyuncu Özgü Kaya, bu kareleri Instagram hesabından paylaşarak aşklarını duyurdu.

Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, çiftin birlikteliği sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.