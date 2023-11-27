Murat Dalkılıç sevgilisiyle birlikte dövme yaptırdı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Dalkılıç, isminin Eda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaşmıştı.

BİRLİKTE DÖVME YAPTIRDILAR

Aşkları tam gaz devam eden ikili, son olarak birlikte Koi balığı dövmesi yaptırdı. Dövmelerini 20.9 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaşan Dora, sevgilisini etiketlemeyi de ihmal etmedi.

BAŞARI VE AZMİ SİMGELİYOR

Dora'nın paylaşımına eklediği linke göre; kendisinin kırmızı, Dalkılıç'ın siyah renkle yaptırdığı Koi, akıntının tersine doğru yüzmesiyle bilinen bir tatlı su balığıdır. Akıntıya karşı yüzdüğü halde son derece zarif olan koi, Uzak Doğulular için hayatta başarıyı ve azmi simgeler.