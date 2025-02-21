Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı!
Son günlerde adı eski eşi Merve Boluğur ile anılan Murat Dalkılıç'ın gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı öğrenildi.
1 / 5
Son günlerde Murat Dalkılıç’ın adı eski eşi oyuncu Merve Boluğur ile anılırken, ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şaşırttı.
2 / 5
Ünlü şarkıcının bu zaman zarfında gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Dalkılıç'ın gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı öğrenildi.
3 / 5
DİCLE OLCAY KİMDİR?
Dicle Olacay,1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzikseverler tarafından O Ses Türkiye adlı yarışma ile tanınmıştır. Yarışmanın ardından Murat Boz’un vokalisti olarak çalışmaya başlamıştır.
4 / 5
Profesyonel müzik kariyerinde Bengü ve Murat Boz gibi sanatçıların vokalistliğini üstlenen Dicle Olcay, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur.