Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı!

Son günlerde adı eski eşi Merve Boluğur ile anılan Murat Dalkılıç'ın gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı öğrenildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! - Resim : 1

Son günlerde Murat Dalkılıç’ın adı eski eşi oyuncu Merve Boluğur ile anılırken, ortaya çıkan yeni detaylar herkesi şaşırttı.

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Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! - Resim : 2

Ünlü şarkıcının bu zaman zarfında gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Dalkılıç'ın gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı öğrenildi.

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Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! - Resim : 3

DİCLE OLCAY KİMDİR?

Dicle Olacay,1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzikseverler tarafından O Ses Türkiye adlı yarışma ile tanınmıştır. Yarışmanın ardından Murat Boz’un vokalisti olarak çalışmaya başlamıştır.

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Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı! - Resim : 4

Profesyonel müzik kariyerinde Bengü ve Murat Boz gibi sanatçıların vokalistliğini üstlenen Dicle Olcay, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı’ndan mezun olmuştur.