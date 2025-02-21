Murat Dalkılıç'ın gerçek sevgilisi bakın kim çıktı!

DİCLE OLCAY KİMDİR?

Dicle Olacay,1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Müzikseverler tarafından O Ses Türkiye adlı yarışma ile tanınmıştır. Yarışmanın ardından Murat Boz’un vokalisti olarak çalışmaya başlamıştır.