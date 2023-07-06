Murat Dalkılıç'tan Zeynep Bastık'a: Mutlu musun benden zengin olduğuna?

Yaşadığımız büyük Kahramanmaraş depremi sonrası İstanbul'dan ayrılıp Urla'da kendine mütevazi bir hayat kuran Zeynep Bastık, 3 yıl vokalistliğini yaptığı Murat Dalkılıç ile Çeşme'de bir araya geldi.

Akşam yemeğinde Dalkılıç ile bir araya gelen Bastık, Instagram sayfasından geceye ait bir kare paylaştı.

'BİR ZAMANLAR VOKALİSTİ OLDUĞUM ŞAHIŞLA YEMEKTEYİM'

Bastık daha önce birlikte çalıştığı meslektaşının karesine ''Bir zamanlar vokalisti olduğum şahısla yemeğe oturdum'' notunu düştü.

'MUTLU MUSUN BENDEN DAHA ZENGİN OLDUĞUNA?'

Bastık'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Dalkılıç, aynı kareyi kendi Instagram hesabından paylaştı. Dalkılıç'ın ''Mutlu musun benden daha zengin olduğuna Zeynep?'' şeklinde not düştü.

BASTIK'TAN 'İSTANBUL'DAN NİYE UZAKLAŞMAK İSTEDİN?' SORUSUNA YANIT

29 yaşındaki ünlü isim, katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış ve ''İstanbul'u çok seviyordun. Burası seni müzikalite olarak doyuran bir şehirdi. İstanbul'dan ne ara uzaklaşmak istedin?'' sorusuna şu yanıtı vermişti...

"Ben İstanbul'u hala çok seviyorum. Ama depremden sonra bana bir anksiyete geldi. Apartmanların ve kalabalığın içinde kalmakla ilgili kolstofobiye girdim. O yüzden de taşındım. Urla'yı çok seviyorum. Çok güzel bir hayat kurdum kendime."